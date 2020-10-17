Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“2% летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев, а осталась так, как начинала”, – отметил он.
Ляшко уточнил, что в статистику летальных случаев заносят также смерти зараженных коронавирусом, но не от COVID-19.
“Мы говорим о количестве летальных случаев, которые фиксируются ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусною болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%”, – подчеркнул главный санврач.
По словам Ляшко, в общем в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%.
“То есть уже врачи нашли определенные подходы к выведению из критического состояния больных коронавирусной болезнью”, – заявил он.
(На видео – с 17:16)
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