Для закрытия больничного в Украине не обязательно нужен отрицательный результат теста на коронавирус. Врач может принять решение на основании других показателей.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 5 ноября.

По его словам, все чаще появляются случаи, когда украинцев не допускают к работе после закрытия больничного, если нет негативного теста на коронавирус. Однако это противоречит законодательству.

Ляшко призвал воздержаться от буллинга работников. Людей, которые выздоровели и получили медицинскую справку о завершении больничного, можно допускать к работе.

Врач может закрыть больничный пациенту с коронавирусом если:

прошло 10 дней от начала симптомов, при этом 3 дня симптомы отсутствуют;

прошло 10 дней от первого положительного ПЦР-теста, при этом последние 3 дня симптомы отсутствуют;

пациент получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем.