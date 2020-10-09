В Украине лечение одного больного коронавирусом COVID-19 обходится, в среднем, в 20 тысяч гривен. Это без учета средств, которые на лечение выделяет местная власть.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Национальной службы здоровья Андрей Виленский в интервью “Интерфакс-Украина”.

Он пояснил, что 20 тысяч гривен – это сумма, которую тратят из государственного бюджета на лечение одного пациента в стационаре. Деньги направляют на покупку медикаментов и обеспечение расходными материалами пациента в одолении интенсивной терапии. В день на это уходит около 5 тысяч гривен.

Что касается пациентов, которым не нужен такой уровень лечения, и они лежат в обычных палатах – это стоит государству от 900 гривен в день за человека.

По словам Виленского, на сегодняшний день МОЗ справляется с поставленными задачами и в полной мере помогает больным коронавирусом.