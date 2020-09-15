Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в Украине только 74 школы не имеют доступа к Интернету.

Об этом он заявил в интервью порталу Mind.

“74 школы сейчас не подключены к Интернету. На начало 2020 года их было около 750, на начало лета – 600, в июле-августе – 254. Поэтому не все так плохо. Если же речь идет о более 6 000 школ, не имеющих сверхскоростного Интернета , то и у меня его нет … У меня даже ни планшета, ни ноутбука нет. Мне хватает телефона”, – сказал министр.

По его словам, доступа к Интернету не имеют школы в горных районах, на севере, а также некоторые регионы Одесской области – там, где Интернет-провайдерам в связи с малой плотностью населения не выгодно устанавливать вышки.

На вопрос, что делать детям, чьи родители не могут приобрести ноутбуки и планшеты для дистанционного обучения, Шкарлет ответил следующее: “Учитель дает распечатанные дополнительные материалы, например, на неделю и держит связь по телефону, дает задание, объясняет”.

По его словам, более важное значение имеют учебники. Например, 7 классы обеспечены на 90%.