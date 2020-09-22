В Министерстве здравоохранения сообщили, что только две области сейчас готовы к ослаблению карантина.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ.

Эти две области – Херсонская и Кировоградская.

Ослаблять карантин не имеют права:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

В сообщении сказано, что в этих регионах неудовлетворительное “показатель инцидентности”.

Также сообщается, что в стране показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в течение последних двух недель составляет в среднем 107. Норма – 40. В Киеве этот показатель составляет 152,3. В Тернопольской области это 400,8, а в Черновицкой – 208,2.