Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ.

Эти две области – Херсонская и Кировоградская.

Ослаблять карантин не имеют права:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область

В сообщении сказано, что в этих регионах неудовлетворительное “показатель инцидентности”.

Также сообщается, что в стране показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в течение последних двух недель составляет в среднем 107. Норма – 40. В Киеве этот показатель составляет 152,3. В Тернопольской области это 400,8, а в Черновицкой – 208,2.

  • С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.