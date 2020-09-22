Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ.
Эти две области – Херсонская и Кировоградская.
Ослаблять карантин не имеют права:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
В сообщении сказано, что в этих регионах неудовлетворительное “показатель инцидентности”.
Также сообщается, что в стране показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в течение последних двух недель составляет в среднем 107. Норма – 40. В Киеве этот показатель составляет 152,3. В Тернопольской области это 400,8, а в Черновицкой – 208,2.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.