Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 785 осіб;
- летальних випадків – 202;
- одужало – 12 845 особи;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26 154 осіб,
- методом ІФА – 11 454 осіб,
- експрес-тестами – 24 969 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 2 175 382 осіб;
- одужало – 1 929 039 особи;
- летальних випадків – 49 101;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.