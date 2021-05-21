За минулу добу, 2о травня, в Україні зафіксували 4 984 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19. Серед них - 278 дітей та 97 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 785 осіб;

летальних випадків – 202;

одужало – 12 845 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 154 осіб,

методом ІФА – 11 454 осіб,

експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 175 382 осіб;

одужало – 1 929 039 особи;

летальних випадків – 49 101;

проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.