Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 885 человек;
- летальных случаев – 158;
- выздоровели – 8 185 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 43 137 (в том числе методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 237 169 человек;
- выздоровели – 1 063 591 человек;
- летальных исходов – 22 707;
- проведения ПЦР-тестов – 6 350 442.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 321 случай;
- Винницкая область – 271 случай;
- Волынская область – 127 случаев;
- Днепропетровская область – 287 случаев;
- Донецкая область – 146 случаев;
- Житомирская область – 162 случая;
- Закарпатская область – 209 случаев;
- Запорожская область – 334 случая;
- Ивано-Франковская область – 433 случая;
- Киевская область – 272 случая;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 39 случаев;
- Львовская область – 406 случаев;
- Николаевская область – 160 случаев;
- Одесская область – 157 случаев;
- Полтавская область – 173 случая;
- Ровенская область – 163 случая;
- Сумская область – 81 случай;
- Тернопольская область – 174 случая;
- Харьковская область – 190 случаев;
- Херсонская область – 47 случаев;
- Хмельницкая область – 231 случай;
- Черкасская область – 144 случая;
- Черновицкая область – 270 случаев;
- Черниговская область – 101 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров на заседании принял решение на время карантина повысить заработные платы медицинским работникам учебных заведений.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине снова введут адаптивный карантин.