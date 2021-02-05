За прошедшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировали 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 885 человек;

летальных случаев – 158;

выздоровели – 8 185 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 43 137 (в том числе методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 237 169 человек;

выздоровели – 1 063 591 человек;

летальных исходов – 22 707;

проведения ПЦР-тестов – 6 350 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 321 случай;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 287 случаев;

Донецкая область – 146 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 209 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 272 случая;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 39 случаев;

Львовская область – 406 случаев;

Николаевская область – 160 случаев;

Одесская область – 157 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ровенская область – 163 случая;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 190 случаев;

Херсонская область – 47 случаев;

Хмельницкая область – 231 случай;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 270 случаев;

Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.