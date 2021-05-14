Пункти щеплень в Україні використали майже всю вакцину, виготовлену за ліцензією компанії AstraZeneca на індійському та південнокорейському майданчиках та призначену для першої дози.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Йдеться про препарати Covishield (випускається в Індії) та AstraZeneca-SKBio (виробляється у Південній Кореї).

Частину доз заздалегідь зарезервували для другого щеплення. Вакцинація ж першою дозою поновиться після чергових поставок вакцин.

“У пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого”, – зазначили в МОЗ.

У відомстві уточнили, що вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення: Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва.

Наразі триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати: китайську вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Цими двома вакцинами щеплюють: медиків і працівників закладів охорони здоров’я; мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об’єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

У МОЗ нагадали, що в Україну вже доставили: 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. А в межах глобальної ініціативи СOVAX наша країна отримала 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

У міністерстві запевняють, що до кінця травня очікуються додатково 705 тисяч доз вакцин від COVAX. Ще близкьо 500 тисяч доз вакцини Pfizer “за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні”.

Варто зазначити, що Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

На початку травня президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року до Дня Незалежності більшість українців, “котрі потребують щеплення” проти коронавірусу COVID-19, мають його отримати.

Проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що уряд планує завершити вакцинацію понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, й це дозволить сформувати колективний імунітет.

Днями Денис Шмигаль оголосив, що щеплення зможуть у вихідні отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.

Однак цю заяву вже спростував головний державний санлікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення.

За даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації в Україні були щеплені 918 164 людини. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб.