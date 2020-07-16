По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3 % детей годовалого возраста получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9 %, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95 %.

В то же время, за 5 месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9 % детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2 %.

“Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. Любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций. Центр общественного здоровья Украины, Всеукраинская ассоциация детской иммунологии и Украинская академия педиатрических специальностей выступают за иммунизацию при пандемии COVID-19”, – подчеркнули в Центре.