Відповідні повідомлення вже оприлюднили мережі WOG та OKKO.
Так, мережа WOG призупинила продаж преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang.
“У зв’язку з оприлюдненням проєкту постанови Кабміну.., яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang”, – зазначається в повідомленні.
Мережа OKKO з 15 травня призупинила реалізацію пального PULLS 95 та PULLS Diesel. Там зазначили, що продаж пального за встановленими урядом цінами є збитковим для мережі.
“Від сьогодні, 15 травня, у зв’язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов’язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі”, – наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.
Граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:
не більше 7 гривень (з ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;
не більше 5 гривень (з ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.
Продавці палива мають враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.
В уряді наполягають, що встановлення граничної позначки є вимушеним та тимчасовим заходом. Бізнес-асоціації вже висловилися проти такого рішення.
Варто зазначити, що раніше цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація, що компанія з групи азербайджанської держкомпанії SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів “Роснафти” в Україну (й уже підписала відповідний контракт). Про це, зокрема, повідомляло профільне видання enkorr із посиланням на учасників ринку.
За даними журналістів, курирувати продаж і спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading. Проте не виключено і роль українського офісу компанії в розподілі й продажу обсягів. Йдеться, зокрема, про дизпаливо та скраплений газ.
Як відомо, представництво SOCAR було відкрито в Україні в 2008 році. Компанія займається в нашій країні реалізацією пального через мережі АЗС, торгівлею природним газом, а також є постачальником нафти для Кременчуцького НПЗ (“Укртатнафта”).
- У травні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував мережі ОККО, WOG та SOCAR на 77 млн гривень за антиконкурентні узгоджені дії на ринку світлих нафтопродуктів.