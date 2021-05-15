В Україні великі автозаправні мережі почали призупиняти реалізацію деяких видів пального через запровадження Кабінетом Міністрів граничних торговельних надбавок (націнок) на паливо на період дії карантину.

Відповідні повідомлення вже оприлюднили мережі WOG та OKKO.

Так, мережа WOG призупинила продаж преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang.

“У зв’язку з оприлюдненням проєкту постанови Кабміну.., яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang”, – зазначається в повідомленні.

Мережа OKKO з 15 травня призупинила реалізацію пального PULLS 95 та PULLS Diesel. Там зазначили, що продаж пального за встановленими урядом цінами є збитковим для мережі.

“Від сьогодні, 15 травня, у зв’язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов’язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі”, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.

Граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах: не більше 7 гривень (з ПДВ) на 1 літр для дизельного палива; не більше 5 гривень (з ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Продавці палива мають враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.

В уряді наполягають, що встановлення граничної позначки є вимушеним та тимчасовим заходом. Бізнес-асоціації вже висловилися проти такого рішення.

Варто зазначити, що раніше цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація, що компанія з групи азербайджанської держкомпанії SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів “Роснафти” в Україну (й уже підписала відповідний контракт). Про це, зокрема, повідомляло профільне видання enkorr із посиланням на учасників ринку.

За даними журналістів, курирувати продаж і спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading. Проте не виключено і роль українського офісу компанії в розподілі й продажу обсягів. Йдеться, зокрема, про дизпаливо та скраплений газ.

Як відомо, представництво SOCAR було відкрито в Україні в 2008 році. Компанія займається в нашій країні реалізацією пального через мережі АЗС, торгівлею природним газом, а також є постачальником нафти для Кременчуцького НПЗ (“Укртатнафта”).