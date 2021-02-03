Соответствующее решение было принято на заседании Комитета, сообщают #Буквы.
“Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам Комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка”, – сказал глава Комитета, народный депутат от “Слуги народа” Андрей Клочко.
Отметим, что Новгородское хотят переименовать на Нью-Йорк неслучайно. До 1951 года этот поселок городского типа назывался Нью-Йорк. Во время обсуждения этого вопроса члены комитета отметили, что Институт национальной памяти поддерживает инициативу переименования поселка.
На видео – с 28:35
Отметим, что пгт Новгородское расположен на реке Кривой Торец в 38 км от Донецка.
- Ранее Литва узаконила название Сакартвело для Грузии как единое, а также внесет соответствующие изменения в официальные документы. Старое название все еще можно использовать в общественном пространстве. Однако, как заметил Антанайтис, новое название прижилось в Литве довольно быстро.