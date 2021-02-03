В среду, 3 февраля, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование поселка городского типа Новгородское (Донецкая область) на Нью-Йорк.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета, сообщают #Буквы.

“Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам Комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка”, – сказал глава Комитета, народный депутат от “Слуги народа” Андрей Клочко.

Отметим, что Новгородское хотят переименовать на Нью-Йорк неслучайно. До 1951 года этот поселок городского типа назывался Нью-Йорк. Во время обсуждения этого вопроса члены комитета отметили, что Институт национальной памяти поддерживает инициативу переименования поселка.

На видео – с 28:35

Отметим, что пгт Новгородское расположен на реке Кривой Торец в 38 км от Донецка.