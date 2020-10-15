Об этом он сказал в интервью #Буквам.

По словам медиаменеджера, попытки переформатировать коалицию в Верховной Раде и выбрать сильного премьера является частью “древней игры украинских элит в парламентскую республику”.

“Здесь есть два слоя. Первый – это традиционная украинская игра в президентскую и парламентскую республику. Наличие различных интересов всегда толкает Украину, или, по крайней мере, тех, кого мы называем высшим классом украинским (по положению, конечно, не по качеству) к тому, чтобы управление происходило на основе какого консенсуса. То есть, условно говоря, их больше устраивает парламентская или премьерская республика, когда есть премьер, который зависит от различных групп влияния, балансирует их, и благодаря своим талантам этой балансировки удерживает власть. Это в определенной степени гарантия того, что никого не “убьют” окончательно”, – пояснил он.

Мустафин отметил, что поскольку же реального – не списочного, политического большинства нет, его надо создавать. А для этого приходится идти путем консенсуса.

“Безусловно, лучший друг украинских президентов – Игорь Коломойский – уже тут как тут. Он уже готов создавать большинство. Сейчас реальным сценарием, который настойчиво проталкивается, является создание именно такого большинства – “твердые” слуги народа, которые ориентированы на Ермака и Зеленского и креатуры Коломойского внутри “слуг” и вне их, “Майбах” прежде всего. Ну, может еще кого-то привлекут, чтобы создать более широкое консенсусное большинство – но опять таки исходя из реальных потребностей. Если Зеленский, мол, хочет, чтобы за что-то голосовали, он может согласиться на это большинство”, – добавил он.