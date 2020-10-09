В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предусматривается закрепление на территории нашей страны единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Инициатором проекта закона № 4201 является первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

“Сегодня зарегистрировал законопроект “Об исчислении времени в Украине”, которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов”, – написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

По словам народного избранника, ученые доказали негативное влияние ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей. Вследствие сезонного перевода часов ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

Стефанчук добавил, что принятие этого закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения.

Более того, заместитель председателя Парламента отметил, что законопроект “направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации”.

“Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора… Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий”, – убежден Стефанчук.

Также он добавил, что 84% европейцев проголосовали за отмену перехода на зимнее время. Это решение поддержано Европейским парламентом.