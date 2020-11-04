Такое заявление он сделал в эфире программы “Сниданок с 1+1”.

По словам министра, карантин “выходного дня” мог бы помочь разорвать цепь передачи болезни.

“Мы рассматриваем усиление карантинных ограничений. Я не исключаю, что мы предложим карантин “выходного дня” – это когда более строгие ограничения будут действовать в выходные дни. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни”, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что такой карантин предполагает закрытие большего количества магазинов в субботу-воскресенье. Не будут работать заведения питания, например, кафе и рестораны (они будут работать только на “вынос”).

При этом Степанов исключил возможность введения комендантского часа. Он объяснил, что для этого в стране нужно вводить чрезвычайное положение.

“Да не будет никакого комендантского часа…Чтобы его ввести, нужно в стране ввести чрезвычайное положение. Оно вводится по решению СНБО, потом президента, потом Верховной Рады”, – рассказал глава МОЗ.

В ответ на уточняющий вопрос, будет ли МОЗ рекомендовать комендантский час, Степанов заявил: “Мы не рекомендуем”.