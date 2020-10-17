Больничные койки для пациентов с коронавирусом COVID-19 заполнены на 62,3%. Критичная ситуация с заполняемостью в Донецкой и Луганской областях.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

По данным МОЗ, в Донецкой области заполняемость коек составляет 91%. В Луганской области – 85%.

Также критичная ситуация в Одесской области – 78,6%, в Хмельницкой области – 72,6%, в Черниговской области – 69%.

Заполняемость ниже 50% только в таких регионах: Херсонский, Тернопольский, Кировоградский, Ивано-Франковский и Житомирский.

В МОЗ обратили внимание на то, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40, в среднем по Украине составляет 187,3. Норма только в Кировоградской области.