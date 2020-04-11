Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире телеканала “Интер”.
“Действительно, у нас из 2203 заболеваний сегодня 334 медицинских работников. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов и костюмами биозащиты, очками – все это сразу поставляется в больницы”, – сказал он.
Министр заверил, что ведомство занимается тем, чтобы обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты.
По его словам, такой уровень заболеваемости можно объяснить тем, что медики находятся “на передовой битвы с коронавирусом”.
- В Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.