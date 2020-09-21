В Украине за 20 сентября подтвердили 2675 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 178 353 человека, умерли – 3583, из них 26 за прошедшие сутки.

Выздоровели с начала эпидемии 78 184 человек (+672 за сутки). Сейчас болеют 96 586 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.