Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
“В вирусологической референс лаборатории ЦОС по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследование 4 образцов от контактных лиц продолжаются”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала 2020 года к Центру поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, при этом, положительный результат был только один.
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- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.