По состоянию на утро 7 марта в Украине исследования 16 из 20 отобранных образцов от лиц с подозрением на коронавирус COVID-19 и контактных лиц показали отрицательный результат.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

“В вирусологической референс лаборатории ЦОС по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследование 4 образцов от контактных лиц продолжаются”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала 2020 года к Центру поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, при этом, положительный результат был только один.