Об этом сегодня на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.
В частности, в течение последних суток коронавирус выявили у 85 медиков.
“Лабораторно подтверждено методом ПЦР 325 человек, из них 12 детей. Также 85 медицинских работников. Госпитализированы 77 человек, из них один ребенок и семь медицинских работников. На аппараты искусственной вентиляции легких переведены три человека. Выздоровели восемь человек, один ребенок, в том числе четыре медицинских работника. Сообщается о 10 умерших”, – отметил министр.
Он добавил, что подавляющее количество умерших – это пожилые люди или те, кто имел сопутствующие заболевания.
13.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Воскресенье, 12 апреля 2020 г.
- По состоянию на 10 апреля, в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 334 медицинских работника.