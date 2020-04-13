Об этом сегодня на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, в течение последних суток коронавирус выявили у 85 медиков.

“Лабораторно подтверждено методом ПЦР 325 человек, из них 12 детей. Также 85 медицинских работников. Госпитализированы 77 человек, из них один ребенок и семь медицинских работников. На аппараты искусственной вентиляции легких переведены три человека. Выздоровели восемь человек, один ребенок, в том числе четыре медицинских работника. Сообщается о 10 умерших”, – отметил министр.

Он добавил, что подавляющее количество умерших – это пожилые люди или те, кто имел сопутствующие заболевания.