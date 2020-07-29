С 1 августа на пересечении регионов (административно-территориальных единиц) из "зеленой" и "красной" зоны будут установлены соответствующие посты.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что Кабинет Министров изменил правила адаптивного карантина: с 1 августа предусмотрено разделение страны на условные 4 зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

“В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться “зеленой” зоны. Это маски, дистанция, антисептик. Что касается массовых мероприятиях – не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50 %. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства”, – отметил министр.

Определение, к какой зоне относится та или иная административно-территориальная единица, будет делаться на основе 4 критериев. При отклонении в течение 5 дней от установленных показателей будет приниматься решение о переходе административно-территориальной единицы в ту или иную зону.

“То, что касается пересечения границ между “красной” и “зеленой” зонами. В “красной” зоне будет ограничено движение транспорта, городского, междугородного транспорта. Конечно, в таком случае будут установлены соответствующие посты на пересечении “зеленой” и “красной” зоны. Мы сейчас делаем это на уровне административно-территориальных единиц: это будет или город, или район”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 21:25)