Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов у Facebook.
С 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование.
В красную зону отнесены:
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- Бобровицкий район Черниговской области.
В оранжевую зону:
- Винницкий район Винницкой области;
- город Луцк и Луцкий район Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
В желтую зону:
- Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейский и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
- города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
- города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокуцкий и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
- город Киев.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Зоны и запреты
В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:
Требования для регионов “зеленой” зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.
Требования для регионов “желтой” зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.
На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.
Требования для регионов “оранжевой” зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос; запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев); запрещается работа спортзалов, фитнес-центров; запрещается принимать новые смены в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Требования для регионов “красной” зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.
- Накануне Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.