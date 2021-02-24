Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 104 от 17 февраля.

Этим документом действие карантина в Украине было продлено до 30 апреля 2021 года.

Кроме того, согласно постановлению, с 24 февраля в Украине снова будет действовать эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

В соответствии с зонами будут действовать те или иные ограничительные меры.

Вводится ряд нововведений:

• Зону карантина теперь будут определять для области в целом, а не для отдельных районов, как было раньше.

• В “оранжевой” зоне не будут вводить дополнительные ограничения – она является предупредительной для перехода к “красной”.

“Зеленая” зона

“Зеленый” уровень эпидемической опасности (“зеленая” зона) может устанавливаться одновременно на всей территории Украины в случае достижения следующих признаков:

• уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

• выявление случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена) – менее 5%.

“Зеленый” уровень – это тот показатель, которого следует достичь в будущем для ослабления или отмены противоэпидемических мероприятий в стране.

“Желтая” зона

С 24 февраля в большинстве регионов Украины устанавливается “желтый” уровень эпидемической опасности. Он является базовым для всей страны и предусматривает ряд ограничений и противоэпидемических мероприятий.

В частности, запрещается:

1. Пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

2. Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

3. Самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

4. Пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине. Без такого полиса иностранцам и лицам без гражданства будет отказано в пересечении границы Украины.

Это требование не касается: иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины; лиц, признанных беженцами; лиц, нуждающихся в дополнительной защите; работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные перевозки; членов экипажей воздушных и морских, речных судов; членов поездных и локомотивных бригад; военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

5. Пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и выезда с них иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования.

6. Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале.

Это не касается: мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов госвласти и органов местного самоуправления; проведения квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью; тестирования на знание законодательства в сфере государственной регистрации лиц; проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов со зрителями (с наполненностью сооружений, помещений не более 50% мест и при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мер).

7. Прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале. Размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек.

8. Осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения. Перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей масками или респираторами и осуществляет контроль за использованием пассажирами средств индивидуальной защиты.

9. Проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное.

10. Работа после 24:00 и до 7:00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос.

11. Размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более 4 человека за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет). Посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты (кроме времени сидения за столом для приема пищи и/или напитков).

12. Деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, в которых: не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра; работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты; обслуживаются покупатели без одетых средств индивидуальной защиты; не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

13. Деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).

14. Посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения.

15. Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

16. Проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановой госпитализации, кроме:

• оказания медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

• оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

• оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями

• предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

• предоставления плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

• проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

17. Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не могут ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров общей площади помещения; бассейнов – более чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп.

18. Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (кроме лиц, которые оказывают правовую помощь).

19. Посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, не чаще чем один раз в неделю) учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают (находятся) граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и так далее.

“Оранжевая” зона

“Оранжевый” уровень устанавливается после “желтого” и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации.

Он не предусматривает установления дополнительных ограничений на государственном уровне, однако сигнализирует об опасности приближения к “красной” зоне карантина. То есть в регионах из “оранжевой” зоны будут действовать ограничения “желтой” зоны карантина.

При этом на “оранжевом” уровне местные органы самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничения.

“Желтый” уровень эпидемической опасности меняется на “оранжевый” при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:

• превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией;

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Согласно данным МОЗ Украины, сейчас к “оранжевой” зоне отнесены: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

“Красная” зона:

“Красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Сейчас к “красной” зоне карантина отнесена только Ивано-Франковская область.

Также в эту зону может попасть и Черновицкая область, поскольку коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации в регионе является высоким.

Соответствующее решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе МОЗ.

Накануне комиссия приняла решение о введении “красной” зоны пока только по Ивано-Франковской области. Оно начнет действовать через 48 часов с момента принятия, то есть с 26 февраля.

В “красной” зоне предусмотрено введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна, а именно запрещается:

1. Деятельность баров, ресторанов, кафе и т.п., кроме осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах.

2. Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах (кроме исключений, предусмотренных подпунктом 4).

3. Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

4. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме:

• приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам;

• торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

• деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей;

• деятельности операторов почтовой связи;

• медицинской практики, ветеринарной практики;

• деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания);

• деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

• деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

• парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

• выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

• осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

5. Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий (кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, осуществления кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц).

6. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий).

7. Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

8. Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

9. Деятельность непродовольственных рынков.

10. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.