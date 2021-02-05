В 2021 году Национальная служба здоровья Украины заключит договоры со всеми учреждениями, отвечающими требованиям, и будет оплачивать предоставленные услуги согласно подписанному договору.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Отмечается, что по пакету психиатрической помощи заключены договоры со 198 медучреждениями. Сейчас 114 многопрофильных больниц по всей стране оказывающих психиатрическую помощь по договору с НСЗУ. Еще 64 – это монопрофильные психиатрические учреждения, 20 – наркологические.

В НСЗУ добавили, что пациенты не будут стесняться ехать в специализированную больницу. Теперь психиатрическую помощи они смогут получить в ближайшей многопрофильной больнице.

Что предлагает НСЗУ?

По Программе медицинских гарантий каждый пациент может получить психиатрическую помощь как в стационаре, так и амбулаторно бесплатно. Для этого нужно обратиться в учреждение, которое имеет договор с НСЗУ на психиатрическую помощь.

Бесплатный пакет предусматривает диагностику, лечение, а также лекарства с Нацсписка. Также учреждение должно обеспечить пациента лекарствами, которые закупаются централизованно за бюджетные деньги.

Как получить психиатрическую помощь по направлению?

При наличии направления пациент самостоятельно выбирает заведение, которое имеет договор с НСЗУ на психиатрическую или амбулаторную помощь и врача-психиатра в штате. Запомните: место регистрации или проживания при выборе больницы не имеет значения.

Как получить психиатрическую помощь без направления?

В таком случае пациент самостоятельно выбирает медицинское учреждение, которое предоставляет психиатрическую помощь, и врача. Такая услуга для него будет так же бесплатной. Больнице за это заплатит НСЗУ.

Будут ли лечить бесплатно пациента без направления и декларации?

Да, будут. В НСЗУ отметили, что бесплатно будут лечить пациентов, которых привезли на скорой помощи, а также обратившихся самостоятельно в тяжелом состоянии. При этом не учитывается наличие направления, или декларации с семейным врачом.

“С июля этого года будет введен новый пакет – “Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами”. Такая услуга поможет приблизить психиатрическую помощь к пациенту, ведь он сможет получить ее дома. После завершения острого течения болезни пациенты могут продолжать лечение амбулаторно. При необходимости мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания”, – сообщили в НСЗУ.