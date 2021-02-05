Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Отмечается, что по пакету психиатрической помощи заключены договоры со 198 медучреждениями. Сейчас 114 многопрофильных больниц по всей стране оказывающих психиатрическую помощь по договору с НСЗУ. Еще 64 – это монопрофильные психиатрические учреждения, 20 – наркологические.
В НСЗУ добавили, что пациенты не будут стесняться ехать в специализированную больницу. Теперь психиатрическую помощи они смогут получить в ближайшей многопрофильной больнице.
Что предлагает НСЗУ?
По Программе медицинских гарантий каждый пациент может получить психиатрическую помощь как в стационаре, так и амбулаторно бесплатно. Для этого нужно обратиться в учреждение, которое имеет договор с НСЗУ на психиатрическую помощь.
Бесплатный пакет предусматривает диагностику, лечение, а также лекарства с Нацсписка. Также учреждение должно обеспечить пациента лекарствами, которые закупаются централизованно за бюджетные деньги.
Как получить психиатрическую помощь по направлению?
При наличии направления пациент самостоятельно выбирает заведение, которое имеет договор с НСЗУ на психиатрическую или амбулаторную помощь и врача-психиатра в штате. Запомните: место регистрации или проживания при выборе больницы не имеет значения.
Как получить психиатрическую помощь без направления?
В таком случае пациент самостоятельно выбирает медицинское учреждение, которое предоставляет психиатрическую помощь, и врача. Такая услуга для него будет так же бесплатной. Больнице за это заплатит НСЗУ.
Будут ли лечить бесплатно пациента без направления и декларации?
Да, будут. В НСЗУ отметили, что бесплатно будут лечить пациентов, которых привезли на скорой помощи, а также обратившихся самостоятельно в тяжелом состоянии. При этом не учитывается наличие направления, или декларации с семейным врачом.
“С июля этого года будет введен новый пакет – “Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами”. Такая услуга поможет приблизить психиатрическую помощь к пациенту, ведь он сможет получить ее дома. После завершения острого течения болезни пациенты могут продолжать лечение амбулаторно. При необходимости мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания”, – сообщили в НСЗУ.
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