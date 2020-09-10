Одними из самых затронутых в Украине являются экосистемы болот и степной зоны. Площадь степей за последние десятилетия сократилась с 40 % территории страны до нескольких процентов.

Об этом сообщили во Всемирном фонде природы-Украина (WWF).

Подчеркивается, что разрушение природных систем на планете является главной угрозой не только для животных, но и для людей. В частности, в некоторых областях Украины пахотные земли составляют более 80 % территории. Это ограничивает способность природы предоставлять такие экосистемные услуги, как чистая вода и воздух, благоприятный климат, плодородные почвы.

Одними из самых затронутых в Украине являются экосистемы болот и степной зоны. Площадь степей за последние десятилетия сократилась с 40 % территории страны до нескольких процентов.

На Полесье за последние 100 лет было осушено более 1 млн га болот.

Согласно с инструментом WWF Water Risk Filter, состояние экосистемных услуг пресноводных ресурсов в Украине пересекло отметку “высокий риск” и уверенно идет к статусу “очень высокий риск”, что чувствуют люди уже по всей территории Украины.

Кроме того, отмечается, что хотя количественных данных о состоянии популяций пресноводных видов и таких, которые связаны с водоемами (амфибии, птицы, млекопитающие), слишком мало для предоставления точных оценок, эксперты констатируют, что резкое уменьшение численности “водных жителей” является актуальным и для Украины.

“Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но в Украине системно не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов. И плана действий по воссозданию популяций нет”, – пояснили в WWF-Украина.

WWF для остановки тенденции к потере природы и природных ресурсов в Украине рекомендует:

1. Увеличить долю природных территорий в Украине:

Категорически запретить пахоты заводей рек, лугов и остатков степи и в общем вернуть в состояние природных территорий (болот, лугов, степи, леса) часть малоэффективных для агропроизводства пахотных земель (по некоторым оценкам – около 10 млн га).

Запретить дренаж природных территорий по всей стране.

Увеличить площадь земель лесного фонда (в том числе за счет самосейных лесов) и перевести производные монокультурные насаждения в природные (многовидовые).

Провести масштабное восстановление природных водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье.

Увеличить процент природоохранных территорий, опираясь на общеевропейские цели (до 30 % территории до 2030 года) и посмотреть видение и цели существования этих территорий.

2. Уже в 2021 году создать национальную стратегию по биоразнообразию на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать комплексные вопросы мониторинга живых организмов, управления их популяциями и действия для восстановления ценных природных комплексов.

3. Немедленно инициировать масштабное исследование влияния химических веществ, используемых для защиты растений, на природный мир и уменьшить их использование.

4. Ввести мониторинг водных биологических ресурсов и осуществлять управление их добычей.

5. Составить план действий по трансформации всех секторов экономики для уменьшения нагрузки на природу. Основой для него может служить Европейский зеленый курс – программа действий Европейской Комиссии, которая представляет собой амбициозный план перехода к климатически нейтральной Европе до 2050 года.

6. Ввести действенный план борьбы с браконьерством.

7. Обеспечить надлежащее финансирование программ, направленных на уменьшение нагрузки на окружающую среду и охрану биоразнообразия.

8. Способствовать развитию дружественных к природе мышления и поведения каждого украинца.