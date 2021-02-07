В Украине по состоянию на 12:00 в объединенной энергосистеме в аварийном ремонте находится девять энергоблоков.

Об этом сообщил нардеп от фракции “Слуга народа”, глава общественной организации “Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг” Андрей Герус.

По его словам, не работают:

7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожская ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС);

1 энергоблок Славянськои ТЭС (Донбассэнерго);

1 энергоблок Вуглегирськои ТЭС (Центрэнерго).

“Все блоки, которые находятся в аварийном ремонте, обозначены красным цветом”, – отметил Андрей Герус.

Еще шесть блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива (блоки желтого цвета).

“Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго балансирующие энергосистему, всем потребителям стабильная и бесперебойная подача электроэнергии”, – сказал нардеп.