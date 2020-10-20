Если в Украине будут фиксировать 12 тысяч новых случаев коронавируса в сутки, существует угроза дефицита медицинского персонала. По состоянию на 20 октября каждый третий украинский анестезиолог вовлечен в борьбу с коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге 20 октября заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

По его словам, система здравоохранения Украины может не справиться с эпидемией коронавируса, если будет наблюдаться стремительный рост заболеваемости. Речь идет не о техническом, а о кадровом плане,

“Если каждый день будет регистрироваться 9-10-12 тысяч новых больных, если мы будем иметь положительную динамику по нарастанию больных в день, то боюсь, что мы не справимся не в техническом, а в кадровом плане”, – сказал Дубров.

Эксперт также отметил, что в Украине с коронавирусом борются 2714 врачей-анестезиологов и более 15 тысяч врачей других специальностей. Однако кадровый ресурс не безграничен.

Дубров призвал украинцев и врачей соблюдать правила индивидуальной защиты и беречь себя.