Об этом на брифинге 20 октября заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.
По его словам, система здравоохранения Украины может не справиться с эпидемией коронавируса, если будет наблюдаться стремительный рост заболеваемости. Речь идет не о техническом, а о кадровом плане,
“Если каждый день будет регистрироваться 9-10-12 тысяч новых больных, если мы будем иметь положительную динамику по нарастанию больных в день, то боюсь, что мы не справимся не в техническом, а в кадровом плане”, – сказал Дубров.
Эксперт также отметил, что в Украине с коронавирусом борются 2714 врачей-анестезиологов и более 15 тысяч врачей других специальностей. Однако кадровый ресурс не безграничен.
Дубров призвал украинцев и врачей соблюдать правила индивидуальной защиты и беречь себя.
- По состоянию на 20 октября в Украине занято 68,4% больничных коек, предназначенных для лечения больных на коронавирус COVID-19. Всего в больницах страны занято 33 919 коек.
- 20 октября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каких условиях в Украине снова введут жесткий карантин. По его словам, разработан алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности. Этот план обеспечивает оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается.