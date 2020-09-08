Чтобы не допустить срыва избирательной кампании координатор "Гражданской сети ОПОРА" Ольга Айвазовская предлагает проводить тестирование на коронавирус членам комиссий, в том числе и тем, кто не имеет симптомов.

Об этом она заявила в интервью “РБК-Украина”.

Айвазовская отметила, что сейчас в Украине нет четкого механизма проведения выборов в период пандемии.

“Пока четкого механизма нет, нужно разработать соответствующие алгоритмы. Например, если все члены комиссии идут на самоизоляцию, то комиссия тогда заблокирована. Поэтому, возможно, стоит выделить тесты или организовать первоочередное тестирования членов комиссий, которые даже не имеют никаких признаков заболевания. Возможно, их легче и дешевле государству тестировать, чем в последние дни проводить перезагрузки комиссий, идти на срыв голосования. Есть система выездного организованного тестирования, которая сейчас доступна только в частных клиниках, вероятно, необходимо забронировать для членов комиссий и делать уже сейчас расчеты и выделять средства на эти потенциальные расходы. Тем более перезагрузки не являются гарантией, что новые члены комиссии не принесут с собой коронавирус. И эти алгоритмы должны быть разработаны как можно скорее”, – рассказала Айвазовская.

Самая большая зона риска, по ее словам, – три дня перед голосованием и несколько дней после.

Эксперт отметила необходимость разработки алгоритмов реагирования на вспышку коронавируса в комиссиях.

“Если напугать членов комиссии тем, что заболели их коллеги, не имея даже доказательств и результатов тестирования, но пустить этот слух, то сработает инстинкт самосохранения. Человек не придет на работу в комиссию, будет имитировать какие-то симптомы. Или партии и сами могут злоупотреблять непроверенной информации”, – добавила Айвазовская.