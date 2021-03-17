По состоянию на март 2021 года в Украине нет единой принятой программы противодействия буллингу.

Об этом заявила глава ОО “Студена”, журналистка, общественная активистка Анастасия Мельниченко на пресс-конференции.

По ее словам, в феврале 2020 года в Украине приняли план мероприятий по противодействию буллингу. Однако он довольно сомнителен. План состоит в том, чтобы администрации школ приняли меры по противодействию буллингу на свое усмотрение.

“Какой должна быть программа в стране, которая считает себя цивилизованной? Во-первых, эта программа должна содержать много методических, информационных материалов. То есть, должно быть расписано, что делать, конкретные указания. Это должна быть программа, которая способна к масштабированию, чтобы ее можно было воплотить во всей стране. Это должна быть программа, которая содержит эффективные инструменты мониторинга и оценки. Сейчас в Украине этого нет”, – заявила Мельниченко.

Эксперт подчеркнула, что государство переложило ответственность за буллинг на администрации школ.

По ее словам, в мире существует менее десятка доказательных и эффективных программ противодействия буллингу. Все они показали положительную динамику. Среди самых популярных программ выделяют применение общешкольного подхода и программу проактивного подхода, который предотвращает буллинг.

В Украине пока используют реактивный подход, то есть реагирование на факт буллинга после его совершения. Однако эксперт отметила баланс подходов, чтобы буллинга стало меньше.