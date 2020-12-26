Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook.
По его словам, в Украине нет проблем с кислородными точками. Всего в больницах для лечения пациентов с коронавирусом обустроены 64 349 коек. Из них – 44 436 коек (почти 70%) оборудованы кислородом.
“На сегодняшний день в больницах имеем – 29 487 свободных коек с кислородом. В среднем 55-60% среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке”, – отметил Ляшко.
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.
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