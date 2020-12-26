По состоянию на 26 декабря в Украине более 70% от всех больничных коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, обеспечены кислородом. В то же время 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook.

По его словам, в Украине нет проблем с кислородными точками. Всего в больницах для лечения пациентов с коронавирусом обустроены 64 349 коек. Из них – 44 436 коек (почти 70%) оборудованы кислородом.

“На сегодняшний день в больницах имеем – 29 487 свободных коек с кислородом. В среднем 55-60% среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке”, – отметил Ляшко.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.