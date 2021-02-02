В Украине по состоянию на начало февраля нет регионов, которые можно было бы отнести к "красной зоне" в рамках адаптивного карантина.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что в МОЗ планируют вновь вернуться к режиму адаптивного карантина в Украине.

“Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета Министров это постановление. У нас на сегодняшний день в Украине по тем показателям – по уровню заболеваемости – нет ни одной административно-территориальной единицы, которая находилась бы в “красной зоне“, – подчеркнул Степанов.

Глава МОЗ также проинформировал, что количество выявленных за минувшую неделю случаев заболевания COVID-19 в Украине по сравнению с первой неделей декабря 2020 года сократилось в три раза.

Так, за минувшую неделю было выявлено 27 157 случаев инфицирования (а за первую неделю декабря было 89 322 случая).

По словам Степанова, количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 или с подозрением на этот диагноз на сегодняшний день составляет 18 551 человека (в отличие от первой недели декабря, когда в больницах находились 28 163 человека).

“Вы видите, что на 10 тысяч человек меньше находятся в больницах. Более чем в три раза меньше количество регистраций заболеваемости COVID-19, по сравнению с результатами, которые были два месяца тому назад”, – рассказал министр.

(На видео – с 1:00 и 21:40)