Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Случаи заболевания зафиксированы во всех регионах нашей страны.
Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (209), во Львовской области (166), Ивано-Франковской области (138), Киеве (133), Черновицкой области (130), Одесской области (114), Ровенской области (92).
За сутки скончались еще 22 человека. При этом выздоровели 530 пациентов.
С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 86 тысяч 140 случаев коронавируса (из них 1992 летальных, 46 тысяч 216 человек выздоровели).
Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству случаев COVID-19 был зафиксирован по состоянию на 8 августа: тогда за сутки подтвердили 1489 заражений.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 36 тысяч 632 тестирования на коронавирус (из них 18 тысяч 984 – методом ПЦР).
Накануне в МОЗ отчитались о проведении 38 тысяч 487 тестирований на коронавирус за сутки (из них 19 тыс. 380 – методом ПЦР).
По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 3086 случаев;
• Волынская область – 4471 случай;
• Днепропетровская область – 1630 случаев;
• Донецкая область – 1027 случаев;
• Житомирская область – 2266 случаев;
• Закарпатская область – 6009 случаев;
• Запорожская область – 1010 случаев;
• Ивано-Франковская область – 6177 случаев;
• Кировоградская область – 733 случая;
• г. Киев – 10 002 случая;
• Киевская область – 4377 случаев;
• Львовская область – 11 474 случая;
• Луганская область – 170 случаев;
• Николаевская область – 755 случаев;
• Одесская область – 4572 случая;
• Полтавская область – 516 случаев;
• Ровенская область – 7206 случаев;
• Сумская область – 754 случая;
• Тернопольская область – 3489 случаев;
• Харьковская область – 5378 случаев;
• Херсонская область – 286 случаев;
• Хмельницкая область – 1468 случаев;
• Черновицкая область – 7110 случаев;
• Черкасская область – 1067 случаев;
• Черниговская область – 1107 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 13 августа поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 142 508 сообщений о подозрении на COVID-19.
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