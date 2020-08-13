В Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19 – 1592 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Случаи заболевания зафиксированы во всех регионах нашей страны.

Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (209), во Львовской области (166), Ивано-Франковской области (138), Киеве (133), Черновицкой области (130), Одесской области (114), Ровенской области (92).

За сутки скончались еще 22 человека. При этом выздоровели 530 пациентов.

С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 86 тысяч 140 случаев коронавируса (из них 1992 летальных, 46 тысяч 216 человек выздоровели).

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству случаев COVID-19 был зафиксирован по состоянию на 8 августа: тогда за сутки подтвердили 1489 заражений.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 36 тысяч 632 тестирования на коронавирус (из них 18 тысяч 984 – методом ПЦР). Накануне в МОЗ отчитались о проведении 38 тысяч 487 тестирований на коронавирус за сутки (из них 19 тыс. 380 – методом ПЦР).

По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 3086 случаев;

• Волынская область – 4471 случай;

• Днепропетровская область – 1630 случаев;

• Донецкая область – 1027 случаев;

• Житомирская область – 2266 случаев;

• Закарпатская область – 6009 случаев;

• Запорожская область – 1010 случаев;

• Ивано-Франковская область – 6177 случаев;

• Кировоградская область – 733 случая;

• г. Киев – 10 002 случая;

• Киевская область – 4377 случаев;

• Львовская область – 11 474 случая;

• Луганская область – 170 случаев;

• Николаевская область – 755 случаев;

• Одесская область – 4572 случая;

• Полтавская область – 516 случаев;

• Ровенская область – 7206 случаев;

• Сумская область – 754 случая;

• Тернопольская область – 3489 случаев;

• Харьковская область – 5378 случаев;

• Херсонская область – 286 случаев;

• Хмельницкая область – 1468 случаев;

• Черновицкая область – 7110 случаев;

• Черкасская область – 1067 случаев;

• Черниговская область – 1107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 13 августа поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 142 508 сообщений о подозрении на COVID-19.