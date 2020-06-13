Об этом свидетельствуют данные на портале СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 – умерли.
За последние сутки зафиксировали 753 новых случаев COVID-19. В то же время, за прошедшие сутки 409 человек выздоровели, а 10 – умерли.
Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).
Следует отметить, что приведенные данные не учитывают информацию о заболеваемости в Херсонской области.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.