За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные на портале СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 – умерли.

За последние сутки зафиксировали 753 новых случаев COVID-19. В то же время, за прошедшие сутки 409 человек выздоровели, а 10 – умерли.

Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).

Следует отметить, что приведенные данные не учитывают информацию о заболеваемости в Херсонской области.