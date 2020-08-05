В Украине за минувшие сутки госпитализировали 293 пациентов с коронавирусом COVID-19, что является новым антирекордом с начала вспышки в нашей стране.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас очередной антирекорд по количеству госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 293 человека. У нас много людей, которые ушли из жизни – это 24 украинца, которые за последние сутки умерли от коронавирусной болезни”, – рассказал он.

Степанов напомнил, что в Украине также новый антирекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки – 1271 (в частности, заболели 82 ребенка и 53 медика).

При этом за сутки выздоровели 914 пациентов.

“Всего за все время пандемии в Украине заболели 75 тыс. 490 человек. Из них 5318 детей, а также 8918 медицинских работников”, – сообщил Степанов.

По его словам, в целом выздоровели 41 тыс. 527 человек, а летальных случаев – 1788.

Наибольшее количество случаев зафиксировано за сутки во Львовской области (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127), Одесской области (93) и Киеве (150).

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству госпитализированных был зафиксирован по состоянию на 31 июля: 261 пациент.