Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“У нас очередной антирекорд по количеству госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 293 человека. У нас много людей, которые ушли из жизни – это 24 украинца, которые за последние сутки умерли от коронавирусной болезни”, – рассказал он.
Степанов напомнил, что в Украине также новый антирекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки – 1271 (в частности, заболели 82 ребенка и 53 медика).
При этом за сутки выздоровели 914 пациентов.
“Всего за все время пандемии в Украине заболели 75 тыс. 490 человек. Из них 5318 детей, а также 8918 медицинских работников”, – сообщил Степанов.
По его словам, в целом выздоровели 41 тыс. 527 человек, а летальных случаев – 1788.
Наибольшее количество случаев зафиксировано за сутки во Львовской области (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127), Одесской области (93) и Киеве (150).
Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству госпитализированных был зафиксирован по состоянию на 31 июля: 261 пациент.
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