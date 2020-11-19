За прошедшие сутки, 18 ноября, COVID-19 подтвердили еще у 13 357 украинцев. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1531 человек;

летальных случаев – 257;

выздоровели – 7400 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 65 402 (в том числе методом ПЦР – 40585, методом ИФА – 24817).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 583 510 человек;

выздоровели – 266 479 человек;

летальных исходов – 10 369;

проведения ПЦР-тестов – 4062868.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 55203 случая;

Винницкая область – 14 532 случая;

Волынская область – 20 150 случаев;

Днепропетровская область – 25 028 случаев;

Донецкая область – 18 790 случаев;

Житомирская область – 24 542 случая;

Закарпатская область – 20 463 случая;

Запорожская область – 21 481 случай;

Ивано-Франковская область – 30 091 случай;

Киевская область – 27 347 случаев;

Кировоградская область – 3931 случай;

Луганская область – 5385 случаев;

Львовская область – 39 229 случаев;

Николаевская область – 13 769 случаев;

Одесская область – 35 440 случаев;

Полтавская область – 16 935 случаев;

Ровенская область – 26 442 случая;

Сумская область – 20 124 случая;

Тернопольская область – 24 552 случая;

Харьковская область – 49 618 случаев;

Херсонская область – 7946 случаев;

Хмельницкая область – 24 485 случаев;

Черкасская область – 15 759 случаев;

Черновицкая область – 29 612 случаев;

Черниговская область – 12 656 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.