Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1531 человек;
- летальных случаев – 257;
- выздоровели – 7400 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 65 402 (в том числе методом ПЦР – 40585, методом ИФА – 24817).
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 583 510 человек;
- выздоровели – 266 479 человек;
- летальных исходов – 10 369;
- проведения ПЦР-тестов – 4062868.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 55203 случая;
- Винницкая область – 14 532 случая;
- Волынская область – 20 150 случаев;
- Днепропетровская область – 25 028 случаев;
- Донецкая область – 18 790 случаев;
- Житомирская область – 24 542 случая;
- Закарпатская область – 20 463 случая;
- Запорожская область – 21 481 случай;
- Ивано-Франковская область – 30 091 случай;
- Киевская область – 27 347 случаев;
- Кировоградская область – 3931 случай;
- Луганская область – 5385 случаев;
- Львовская область – 39 229 случаев;
- Николаевская область – 13 769 случаев;
- Одесская область – 35 440 случаев;
- Полтавская область – 16 935 случаев;
- Ровенская область – 26 442 случая;
- Сумская область – 20 124 случая;
- Тернопольская область – 24 552 случая;
- Харьковская область – 49 618 случаев;
- Херсонская область – 7946 случаев;
- Хмельницкая область – 24 485 случаев;
- Черкасская область – 15 759 случаев;
- Черновицкая область – 29 612 случаев;
- Черниговская область – 12 656 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
- По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.