Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1531 человек;
  • летальных случаев – 257;
  • выздоровели – 7400 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 65 402 (в том числе методом ПЦР – 40585, методом ИФА – 24817).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 583 510 человек;
  • выздоровели – 266 479 человек;
  • летальных исходов – 10 369;
  • проведения ПЦР-тестов – 4062868.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 55203 случая;
  • Винницкая область – 14 532 случая;
  • Волынская область – 20 150 случаев;
  • Днепропетровская область – 25 028 случаев;
  • Донецкая область – 18 790 случаев;
  • Житомирская область – 24 542 случая;
  • Закарпатская область – 20 463 случая;
  • Запорожская область – 21 481 случай;
  • Ивано-Франковская область – 30 091 случай;
  • Киевская область – 27 347 случаев;
  • Кировоградская область – 3931 случай;
  • Луганская область – 5385 случаев;
  • Львовская область – 39 229 случаев;
  • Николаевская область – 13 769 случаев;
  • Одесская область – 35 440 случаев;
  • Полтавская область – 16 935 случаев;
  • Ровенская область – 26 442 случая;
  • Сумская область – 20 124 случая;
  • Тернопольская область – 24 552 случая;
  • Харьковская область – 49 618 случаев;
  • Херсонская область – 7946 случаев;
  • Хмельницкая область – 24 485 случаев;
  • Черкасская область – 15 759 случаев;
  • Черновицкая область – 29 612 случаев;
  • Черниговская область – 12 656 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

  • По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.