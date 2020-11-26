Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Заболели 659 детей и 606 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1955 человек;
- летальных случаев – 225;
- выздоровели – 9617 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 76 911 (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 677 189 человек;
- выздоровели – 317 395 человек;
- летальных исходов – 11 717;
- проведения ПЦР-тестов – 4373786.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 64019 случаев;
- Винницкая область – 16 370 случаев;
- Волынская область -22 906 случаев;
- Днепропетровская область – 33 115 случаев;
- Донецкая область – 21344 случаи;
- Житомирская область – 27 926 случаев;
Закарпатская область – 22 425 случаев;
- Запорожская область – 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;
- Киевская область – 34 241 случай;
- Кировоградская область – 4706 случаев;
- Луганская область – 5925 случаев;
- Львовская область – 43 611 случаев;
- Николаевская область – 16 731 случай;
- Одесская область – 40 535 случаев;
- Полтавская область – 20 204 случая;
- Ровенская область – 29 320 случаев;
- Сумская область – 25 662 случая;
- Тернопольская область – 26 752 случая;
- Харьковская область – 53 433 случая;
- Херсонская область – 9345 случаев;
- Хмельницкая область – 27703 случая;
- Черкасская область – 20 668 случаев;
- Черновицкая область – 32492 случая;
- Черниговская область – 16 485 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
- По состоянию на 25 ноября в Украине подтверждено более 13,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.