В Украине за минувшие сутки, 25 ноября, зафиксировано 15 331 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Заболели 659 детей и 606 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1955 человек;

летальных случаев – 225;

выздоровели – 9617 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 76 911 (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 677 189 человек;

выздоровели – 317 395 человек;

летальных исходов – 11 717;

проведения ПЦР-тестов – 4373786.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 64019 случаев;

Винницкая область – 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область – 33 115 случаев;

Донецкая область – 21344 случаи;

Житомирская область – 27 926 случаев;

Закарпатская область – 22 425 случаев;

Закарпатская область – 22 425 случаев; Запорожская область – 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;

Киевская область – 34 241 случай;

Кировоградская область – 4706 случаев;

Луганская область – 5925 случаев;

Львовская область – 43 611 случаев;

Николаевская область – 16 731 случай;

Одесская область – 40 535 случаев;

Полтавская область – 20 204 случая;

Ровенская область – 29 320 случаев;

Сумская область – 25 662 случая;

Тернопольская область – 26 752 случая;

Харьковская область – 53 433 случая;

Херсонская область – 9345 случаев;

Хмельницкая область – 27703 случая;

Черкасская область – 20 668 случаев;

Черновицкая область – 32492 случая;

Черниговская область – 16 485 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.