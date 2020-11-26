Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Заболели 659 детей и 606 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1955 человек;
  • летальных случаев – 225;
  • выздоровели – 9617 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 76 911 (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 677 189 человек;
  • выздоровели – 317 395 человек;
  • летальных исходов – 11 717;
  • проведения ПЦР-тестов – 4373786.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 64019 случаев;
  • Винницкая область – 16 370 случаев;
  • Волынская область -22 906 случаев;
  • Днепропетровская область – 33 115 случаев;
  • Донецкая область – 21344 случаи;
  • Житомирская область – 27 926 случаев;
    Закарпатская область – 22 425 случаев;
  • Запорожская область – 27 226 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;
  • Киевская область – 34 241 случай;
  • Кировоградская область – 4706 случаев;
  • Луганская область – 5925 случаев;
  • Львовская область – 43 611 случаев;
  • Николаевская область – 16 731 случай;
  • Одесская область – 40 535 случаев;
  • Полтавская область – 20 204 случая;
  • Ровенская область – 29 320 случаев;
  • Сумская область – 25 662 случая;
  • Тернопольская область – 26 752 случая;
  • Харьковская область – 53 433 случая;
  • Херсонская область – 9345 случаев;
  • Хмельницкая область – 27703 случая;
  • Черкасская область – 20 668 случаев;
  • Черновицкая область – 32492 случая;
  • Черниговская область – 16 485 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

  • По состоянию на 25 ноября в Украине подтверждено более 13,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.