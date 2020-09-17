Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379), Одесской области (325), Львовской области (234), Ивано-Франковской области (179), Черновицкой области (147), Киевской области (135), Днепропетровской области (114), Житомирской области (113), Черниговской области (112), Закарпатской области (102).
За сутки скончались еще 60 человек. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3400 человек.
При этом выздоровели за сутки 1589 пациентов, что является рекордным показателем. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1514 пациентов).
За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 73 913 пациентов.
В общей сложности в Украине зафиксировано 166 244 случая заражения COVID-19.
Предыдущий рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 был зафиксирован по состоянию на 11 сентября. Тогда сообщалось о 3144 новых случаях.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 53 748 тестирований на коронавирус (из них 29 729 – методом ПЦР).
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 5039 случаев;
• Волынская область – 6593 случая;
• Днепропетровская область – 3653 случая;
• Донецкая область – 2272 случая;
• Житомирская область – 4656 случаев;
• Закарпатская область – 8931 случай;
• Запорожская область – 2673 случая;
• Ивано-Франковская область – 11 856 случаев;
• Кировоградская область – 951 случай;
• г. Киев – 18 449 случаев;
• Киевская область – 7342 случая;
• Львовская область – 17 664 случая;
• Луганская область – 689 случаев;
• Николаевская область – 2252 случая;
• Одесская область – 10 602 случая;
• Полтавская область – 1363 случая;
• Ровенская область – 10 797 случаев;
• Сумская область – 2724 случая;
• Тернопольская область – 10 394 случая;
• Харьковская область – 13 915 случаев;
• Херсонская область – 737 случаев;
• Хмельницкая область – 4198 случаев;
• Черновицкая область – 12 640 случаев;
• Черкасская область – 2820 случаев;
• Черниговская область – 3034 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 17 сентября поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 230 061 сообщение о подозрении на COVID-19.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.