По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине подтверждено 3584 новых случая коронавируса COVID-19. Это наивысший суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379), Одесской области (325), Львовской области (234), Ивано-Франковской области (179), Черновицкой области (147), Киевской области (135), Днепропетровской области (114), Житомирской области (113), Черниговской области (112), Закарпатской области (102).

За сутки скончались еще 60 человек. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3400 человек.

При этом выздоровели за сутки 1589 пациентов, что является рекордным показателем. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1514 пациентов).

За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 73 913 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано 166 244 случая заражения COVID-19.

Предыдущий рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 был зафиксирован по состоянию на 11 сентября. Тогда сообщалось о 3144 новых случаях.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 53 748 тестирований на коронавирус (из них 29 729 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 5039 случаев;

• Волынская область – 6593 случая;

• Днепропетровская область – 3653 случая;

• Донецкая область – 2272 случая;

• Житомирская область – 4656 случаев;

• Закарпатская область – 8931 случай;

• Запорожская область – 2673 случая;

• Ивано-Франковская область – 11 856 случаев;

• Кировоградская область – 951 случай;

• г. Киев – 18 449 случаев;

• Киевская область – 7342 случая;

• Львовская область – 17 664 случая;

• Луганская область – 689 случаев;

• Николаевская область – 2252 случая;

• Одесская область – 10 602 случая;

• Полтавская область – 1363 случая;

• Ровенская область – 10 797 случаев;

• Сумская область – 2724 случая;

• Тернопольская область – 10 394 случая;

• Харьковская область – 13 915 случаев;

• Херсонская область – 737 случаев;

• Хмельницкая область – 4198 случаев;

• Черновицкая область – 12 640 случаев;

• Черкасская область – 2820 случаев;

• Черниговская область – 3034 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 17 сентября поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 230 061 сообщение о подозрении на COVID-19.