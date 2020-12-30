Об этом сообщает МОЗ Украины.
За минувшие сутки зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни; заболели 272 ребенка и 453 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2925 человек;
- летальных случаев – 243;
- осуществлено тестирований за сутки – 52 746 (в том числе методом ПЦР – 35504, методом ИФА – 17242).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1045348 человек;
- выздоровели – 698 190 человек;
- летальных исходов – 18 324;
- проведения ПЦР-тестов – 5546683.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 110139 случаев;
- Винницкая область – 22 242 случая;
- Волынская область – 32 735 случаев;
- Днепропетровская область – 58094 случая;
- Донецкая область – 35 905 случаев;
- Житомирская область – 38 720 случаев;
- Закарпатская область – 28 065 случаев;
- Запорожская область – 53 428 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 072 случая;
- Киевская область – 58 535 случаев;
- Кировоградская область – 8345 случаев;
- Луганская область – 10 218 случаев;
- Львовская область – 60 923 случая;
- Николаевская область – 30 500 случаев;
- Одесская область – 70592 случаи;
- Полтавская область – 35 788 случаев;
- Ровенская область – 40 672 случая;
- Сумская область – 40 305 случаев;
- Тернопольская область – 33 789 случаев;
- Харьковская область – 68 807 случаев;
- Херсонская область – 17 497 случаев;
- Хмельницкая область – 38833 случаи;
- Черкасская область – 38 696 случаев;
- Черновицкая область – 39 815 случаев;
- Черниговская область – 29 633 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
- По состоянию на 29 декабря в Украине подтверждено почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.