За прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19, а именно: 16 355 человек.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

За минувшие сутки зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни; заболели 272 ребенка и 453 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2925 человек;

летальных случаев – 243;

осуществлено тестирований за сутки – 52 746 (в том числе методом ПЦР – 35504, методом ИФА – 17242).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1045348 человек;

выздоровели – 698 190 человек;

летальных исходов – 18 324;

проведения ПЦР-тестов – 5546683.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 110139 случаев;

Винницкая область – 22 242 случая;

Волынская область – 32 735 случаев;

Днепропетровская область – 58094 случая;

Донецкая область – 35 905 случаев;

Житомирская область – 38 720 случаев;

Закарпатская область – 28 065 случаев;

Запорожская область – 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 072 случая;

Киевская область – 58 535 случаев;

Кировоградская область – 8345 случаев;

Луганская область – 10 218 случаев;

Львовская область – 60 923 случая;

Николаевская область – 30 500 случаев;

Одесская область – 70592 случаи;

Полтавская область – 35 788 случаев;

Ровенская область – 40 672 случая;

Сумская область – 40 305 случаев;

Тернопольская область – 33 789 случаев;

Харьковская область – 68 807 случаев;

Херсонская область – 17 497 случаев;

Хмельницкая область – 38833 случаи;

Черкасская область – 38 696 случаев;

Черновицкая область – 39 815 случаев;

Черниговская область – 29 633 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.