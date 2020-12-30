Об этом сообщает МОЗ Украины.

За минувшие сутки зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни; заболели 272 ребенка и 453 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2925 человек;
  • летальных случаев – 243;
  • осуществлено тестирований за сутки – 52 746 (в том числе методом ПЦР – 35504, методом ИФА – 17242).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1045348 человек;
  • выздоровели – 698 190 человек;
  • летальных исходов – 18 324;
  • проведения ПЦР-тестов – 5546683.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 110139 случаев;
  • Винницкая область – 22 242 случая;
  • Волынская область – 32 735 случаев;
  • Днепропетровская область – 58094 случая;
  • Донецкая область – 35 905 случаев;
  • Житомирская область – 38 720 случаев;
  • Закарпатская область – 28 065 случаев;
  • Запорожская область – 53 428 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 072 случая;
  • Киевская область – 58 535 случаев;
  • Кировоградская область – 8345 случаев;
  • Луганская область – 10 218 случаев;
  • Львовская область – 60 923 случая;
  • Николаевская область – 30 500 случаев;
  • Одесская область – 70592 случаи;
  • Полтавская область – 35 788 случаев;
  • Ровенская область – 40 672 случая;
  • Сумская область – 40 305 случаев;
  • Тернопольская область – 33 789 случаев;
  • Харьковская область – 68 807 случаев;
  • Херсонская область – 17 497 случаев;
  • Хмельницкая область – 38833 случаи;
  • Черкасская область – 38 696 случаев;
  • Черновицкая область – 39 815 случаев;
  • Черниговская область – 29 633 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

  • По состоянию на 29 декабря в Украине подтверждено почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.