В останні дні травня погода в Україні буде вологою та прохолодною. Поступове зниження температури у суботу, 29 травня, відчують жителі західних областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики наголошують, що періодичні короткочасні дощі з грозами спостерігатимуться практично по всій території країни. Вже у неділю похолоднішає по всій території України.

Сьогодні в Україні очікуються помірні дощі з грозами. У північних, центральних та південних областях місцями значні дощі. Вдень подекуди очікується град та шквали до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень 17-22° на сході та південному сході країни до 28°, у західних областях вночі 6-11°, вдень 13-18°.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

“29 травня грози. Вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності”, – наголосили синоптики.