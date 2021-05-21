В Україні обласні держадміністрації (ОДА) направили до місцевих органів освіти пропозицію взяти участь у конкурсі "Найкраща туалетна кімната 2021".

Про це поінформувала на своїй сторінці в Facebook депутатка від “Європейської Солідарності” Яна Зінкевич, оприлюднивши відповідні документи.

“Що я щойно прочитала? Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5-6 фото туалету, для участі в конкурсі “найкращий туалет 2021”, – зазначила Зінкевич.

Вона оприлюднила документи Сумської ОДА та Харківської ОДА, в яких навчальним закладам запропоновано взяти участь у вказаному конкурсі “Найкраща туалетна кімната BEST WC”.

Документ Харківської ОДА адресований “керівникам місцевих органів управління у сфері освіти Харківської області”.

У ньому пропонується “залучити заклади комунальної власності Харківської області по галузі “Освіта”, які мають громадські вбиральні, до участі в соціальному проєкті “Найкраща туалетна кімната BEST WC-2021”.

Документ Сумської ОДА адресований “директорам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву”. Їм запропонували взяти участь у конкурсі, надіславши заявку та “5-6 фотографій вбиральні або коротке відео” на пошту конкурсу.

Полтавські ЗМІ повідомляють, що комунальним та державним закладам області, які мають громадські вбиральні, також запропонували взяти участь у конкурсі. Відповідний лист із пропозицією взяти участь у змаганнях на найкращу вбиральню отримала Полтавська ОДА.

На сайті конкурсу вказано, “BEST WC” — “перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України з можливістю залучення міжнародних незалежних еко-оцінювачів, мета якої стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування відвідувачів та привернути увагу світової спільноти до сучасних послуг в українських закладах”.

“Конкурс є соціальним проєктом. На нашу думку: громадські вбиральні – це показник цивілізаційного розвитку країни. Ми переконані, що конкурс допоможе встановити гідні стандарти для вбиралень в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Конкурс проводиться вже втретє. Цього року він стартував на початку березня.

“У цьому році Всеукраїнський конкурс “Найкраща туалетна кімната BEST WC” присвячений боротьбі з COVID 19″, – уточнили організатори.

Переможець конкурсу зазвичай отримує відповідний сертифікат та наліпку “Найкраща туалетна кімната”.

Наприклад, у 2019 році призером стала Київська міська держадміністрація.