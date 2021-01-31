В Украине 1–2 февраля будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Укргидрометцентр.

“В ближайшие два дня снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15–20 м/с. 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед”, – говорится в сообщении.

По информации синоптиков, 2 февраля в большинстве областей существенных осадков не будет.

На дорогах, кроме юга страны, ожидается гололедица, отметили в ведомстве.

1–2 февраля снижение температуры ночью до -4…-10 °С, в северной части до -13 °С, днем до 0…-6 °С. На юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0 °С, днем +2…+8 °С.