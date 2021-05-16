Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у більшості районів південних, західних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей.

“Для того, щоб попередити випадки загорянь на відкритих територіях, яких тільки з початку року зафіксовано вже майже 10 тисяч випадків, а також в екосистемах та торфовищах, ДСНС посилює профілактичну роботу. Окрім регулярних тренувань та відпрацювань разом із представниками лісових госопдарств та правоохоронцями, інспектори Служби порятунку працюють із населенням”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

У ДСНС закликали попереджувати про займання в лісах, посадках та на відкритих територіях та негайно телефонувати за номером 101.