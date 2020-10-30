В Украине обновили карантинные зоны: какие города попали в «красную»

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Так, с 00 часов 00 минут понедельника, 2 ноября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

– города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейской район Волынской области;

– Славянский район Донецкой области;

– города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

– города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

– Пологовский район Запорожской области;

– город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

– города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

– Марковский и Троицкий районы Луганской области;

– Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

– город Николаев Николаевской области;

– города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

– город Полтава Полтавской области;

– города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;

– города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

– города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

– город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

– города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

– города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

– города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивський, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

– город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

– Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

– город Луцк, Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковальский, Гороховский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

– города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

– города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

– Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинский, Радомышльский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

– города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;

– города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацький, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Якимський районы Запорожской области;

– города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

– города Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

– города Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Кировоградский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Кировоградский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;

– города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

– городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

– города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Вознесенский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

– города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

– города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский , Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

– города Дубно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

– города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

– город Тернополь, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

– города Изюм, Купянск, Лозовая, Люботин, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Славянский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

– город Херсон, Белозерский, Великоолександрийский, Высокопольский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский районы Херсонской области;

– город Староконстантинов, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

– города Черкассы и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Смоленской, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

– Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

– города Нежин, Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

– город Киев.

– города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковской и Чаплинский районы Херсонской области.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Карантинные запреты

В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:

Требования для регионов “зеленой” зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.

Требования для регионов “желтой” зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

Требования для регионов “оранжевой” зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос; запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев); запрещается работа спортзалов, фитнес-центров; запрещается принимать новые смены в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов “красной” зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.