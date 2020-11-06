Covid-19 Украина

обновлено 06.11.2020 в 14:02

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В Украине обновили карантинные зоны: все города оказались в «красной» и «оранжевой»

Сегодня, 6 ноября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили список зон карантина.

Пятница, 6 ноября 2020, 14:17

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Так, с 00 часов 00 минут понедельника, 9 ноября, ни один регион в стране не будет в “желтой” или “зеленой” зоне. Город Киев остается в “оранжевой” зоне.

Обновленные карантинные зоны:

К “красной” зоне отнесены:

– город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

– города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;

– Царичанский район Днепропетровской области;

– города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

– города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

– города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

– города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

– Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

– города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
– Марковский район Луганской области;

– Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

– город Николаев Николаевской области;

– города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

– города Полтава, Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, г, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

– города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

– города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

– города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

– города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

– Великоалександровский район Херсонской области;

– города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

– города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

– города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

– города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

К “оранжевой” зоне отнесены:

остальные административно-территориальных единиц Украины.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Карантинные запреты

В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:

Требования для регионов “зеленой” зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.

Требования для регионов “желтой” зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

Требования для регионов “оранжевой” зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос; запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев); запрещается работа спортзалов, фитнес-центров; запрещается принимать новые смены в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов “красной” зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.

  • Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.
Теги: Олег Немчинов, карантин, карантинні зони, Коронавирус, червона зона

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