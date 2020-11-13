С 3 ноября 2020 в Украине начали действовать изменения в правилах авиаперевозок.

Об этом сообщили в Государственной авиационной службе.

В частности, изменения предусматривают более широкие полномочия авиаперевозчиков по сравнению с нормами, действовавшими ранее. Благодаря этому авиаперевозчики могут самостоятельно устанавливать время начала и окончания регистрации на рейс, время окончания посадки пассажиров на борт воздушного судна, а также самостоятельно определять свою политику в отношении перевозки ручной клади.

Отмечается, что в дальнейшем это позволит обеспечить пассажирам больший выбор услуг и тарифов на перевозки.

Кроме этого, в контексте упрощения процедуры регистрации пассажиров, определяется, что регистрация пассажиров и оформление багажа осуществляются на основании билета и одного из документов, удостоверяющих личность, определенных законодательством Украины.

По данным avianews.com., из правил убрали обязательное для авиакомпаний требование перевозить бесплатно в салоне самолета женские или мужские сумки, папку для бумаг, верхнюю одежду, жакет, зонт или трость, печатные издания для чтения в полете.

Исключение сделали для детского питания, детской дорожной люльки для младенцев до 1 года, детской коляски, костылей, инвалидной коляски, которые по-прежнему в списке разрешенных к перевозке сверх нормы.

Госавиаслужба также приравняла задержку рейса более чем на 48 часов к его отмене.

При этом теперь отменой не считается изменение аэродрома вылета или прилета в границах одной административно-территориальной единицы. Рейс также считается выполненным в случае передачи его исполнения другому авиаперевозчику.

Кроме того, Госавиаслужба подняла лимит компенсации при задержке рейса с 4694 до 5346 специальных прав заимствований (около $7,6 тыс.). В случае утери или повреждения багажа этот лимит увеличен с 1131 до 1288 специальных прав заимствований (около $1,8 тыс.).

Однако, по данным издания, для пассажиров получить максимальную компенсацию практически нереально. Для этого необходимо предъявить документальные подтверждения понесенных потерь.