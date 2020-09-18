У п’ятницю, 18 вересня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому були переглянуті карантинні зони в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов. Також про це поінформували в пресслужбі Кабміну.

Нове епідемічне зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок).

Столиця України – місто Київ залишається в “помаранчевій” зоні.

А Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з “червоної зони”.

Загалом 20 регіонів України потребують введення додаткових обмежувальних заходів і, відповідно, рівнів епідеміологічної небезпеки.

Згідно із новим зонуванням, до “червоної” зони карантину буде віднесено:

• Закарпатській області – у м. Чоп;

• Львівській області – у Перемишлянському та Пустомитівському районі;

• Тернопільській області – у м. Бережани та у Заліщіцькому, Збаразькому, Тернопільському районах;

• Хмельницькій області – у м. Славуті та у Волочиському районі;

• Черкаській області – у м. Каневі;

• Чернівецькій області – у Герцеївському, Кельменецькому районах;

• Чернігівській області – у м. Ніжині та у Носівському районі.

“Помаранчеву” зону запроваджено у:

• Вінницькій області – у містах Вінниці, Козятині;

• Волинській області – у м. Нововолинськ та у Ківерцівському, Маневицькому районах;

• Житомирській області – у м. Коростені та у Лугинському, Овруцькому районах;

• Закарпатській області – у м. Ужгороді та у Рахівському, Ужгородському районах;

• Запорізькій області – у Пологівському районі;

• Івано-Франківській області – у містах Івано-Франківську, Калуші, Коломиї та у Косівському, Рогатинському, Рожнятівському, Тисменицькому районах;

• Київській області – у м. Обухів і та у Києво-Святошинському, Баришівському районах;

• Львівській області – у Бродівському, Радехівському районах;

• Миколаївській області – у м. Вознесенську;

• Одеській області – у містах Біляївці, Ізмаїлі, Чорноморську та у Березівському, Болградському, Іванівському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Тарутинському, Татарбунарському районах;

• Рівненській області – у містах Дубно, Вараші, Острозі та у Демидівському, Здолбунівському, Костопільському, Млинівському, Рівненському районах;

• Сумській області – у м. Сумах;

• Тернопільській області – у містах Тернополі, Кременці, Чорткові та у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Чортівському, Шумському районах;

• Харківській області – у містах Харкові, Люботині, та у Великобурлуцькому районі;

• Хмельницькій області – у містах Хмельницькому, Кам’янець-Подільську, Нетішині та у Красилівському, Теофіпольському, Ярмолинецькому районах;

• Черкаська область – у м. Смілі та у Канівському, Корсунь-Шевченківському, Смілянському районах;

• Чернівецькій області – у м. Чернівці та у Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому, Стороженецькому районах;

• Чернігівській області – у Борознянському, Куликівському, Ніжинському районах;

• м. Києві.

“Жовту” зону карантину запроваджено у:

• Вінницькій області – у містах Могилів-Подільському, Хмільнику та у Вінницькому, Калинівському, Козятинському, Літинському, Тиврівському, Томашпільському, Хмільницькому районах;

• Волинській області – у містах Луцьку, Володимир-Волинському та у Володимир-Волинському, Горохівському, Іванчівському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському, Старовижівському, Турійському, Шацькому районах;

• Житомирській області – у містах Житомирі, Бердичеві, Малині, Новоград-Волинському та у Баранівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростенському, Коростишівському, Любарському, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Ружинському, Хорошівському, Черняхівському, Чуднівському районах;

• Закарпатській області – у містах Берегові, Мукачеві, Хусті та у Берегівському, Великоберезнянському, Виноградівському, Іршавському, Мижгірському, Мукачівському, Переченському, Свалявському, Тячівському районах;

• Запорізькій області – у містах Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Токмак та у Веселівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Михайлівському, Оріхівському районах;

• Івано-Франківській області – у містах Болехові, Бурштині, Яремчі та у Богородчанському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломиївському, Надвірнянському, Снятиському, Тлумацькому районах;

• Київська область – у містах Березані, Борисполі, Броварах, Бучі, Василькові, Ірпіні, Переяславі, Ржищеві, Фастові та у Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Іванківському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Таращанському, Фастівському, Яготинському районах;

• Луганській області – у містах Лисичанську, Севєродонецьку та у Біловодському, Марківському, Міловському, Станично-Луганському, Старобільському районах;

• Львівській області – у містах Львові, Бориславі, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді та у Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Самбірському, Сокальському, Яворівському районах;

• Миколаївській області – у м. Миколаєві, Южноукраїнську та у Баштанському, Вітовському, Вознесенському, Казанківському районах;

• Одеській області – у містах Одесі, Білгород-Дністровську, Подільську, Теплодарі, Южному та у Арцизькому, Білгород-Дністровському, Біляївському, Кілійському, Лиманському, Подільському, Роздільнянському, Савранському, Саратському, Ширяївському районах;

• Рівненській області – у м. Рівному та у Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Дубенському, Зарічненському, Корецькому, Острозькому, Радивилівському, Рокитнівському, Сарненському районах;

• Сумській області – у містах Конотопі, Лебедині, Ромнах та у Білопільському, Конотопському, Краснопільському, Кролевецькому, Недригайлівському, Роменському, Середино-Будському, Сумському, Тростянецькому районах;

• Харківській області – у містах Ізюмі, Лозовій, Первомайському, Чугуєві та у Балаклійському, Барвінківському, Богодухівському, Валківському, Вовчанському, Дергачівському, Зачипилівському, Зміївському, Золочівському, Ізюмському, Кегичивському, Коломацькому, Красноградському, Краснокуцькому, Нововодолазькому, Первомайському, Харківському, Чугуївському, Шевченківському районах;

• Хмельницькій області – у містах Старокостянтинові, Шепетівці та у Білогірському, Віньковецькому, Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Новоушицькому, Полонському, Славутському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському районах;

• Черкаській області – у містах Черкасах, Ватутіному, Золотоноші, Умані та у Городищенському, Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Катеринопільському, Лисянському, Маньківському, Уманському, Черкаському, Чигиринському, Шполянському районах;

• Чернівецькій області – у м. Новодністровську та у Путильському, Сокирянському, Хотинському районах;

• Чернігівській області – у містах Чернігові, Прилуках та у Бахмацькому, Ічнянському, Козелецькому, Прилуцькому, Сновському, Срібнянському, Талалаївському, Чернігівському районах.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Зони й заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, діятимуть певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони: масковий режим у громадських будівлях та транспорті; перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць; проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї особи на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони: зберігаються вимоги зеленої зони; забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони: зберігаються вимоги жовтої зони; забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів; забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос; забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків); забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів; забороняється приймати нові зміни в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше ніж 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони: зберігаються вимоги помаранчевої зони; забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто); забороняється відвідування закладів освіти; забороняється діяльність кафе та ресторанів, торговельно-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.