В Украине с понедельника, 12 октября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование (разделение на зоны карантина). Так, Киев вновь перешел в "оранжевую" зону.

Соответствующее решение было сегодня принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, о чем сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Новое разделение на “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую” зоны карантина начнет действовать с 00 часов 00 минут 12 октября.

К “красной” зоне будут отнесены:

• город Канев Черкасской области;

• город Сумы Сумской области.

Город Тернополь из “красной” зоны исключили (он теперь в “оранжевой”).

В Сумах и Каневе с понедельника начнут действовать следующие ограничения “красной зоны” карантина:

1. Будут запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, кроме:

• легковых автомобилей, в которых не более 5 человек включая водителя и без учета детей в возрасте до 14 лет;

• служебных автомобилей предприятий, организаций и учреждений в пределах количества мест для сидения и в средствах индивидуальной защиты.

2. Будет запрещено посещение учреждений образования соискателями образования.

3. Будет запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, учреждений торгового и бытового обслуживания, кроме:

• заведений торговли продуктами, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

• банковских, страховых учреждений, заведений технического обслуживания регистраторов расчетных операций;

• заведений медицинской и ветеринарной практики;

• автозаправок, СТО;

• заведений по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;

• объектов почтовой связи;

• адресной доставки.

4. Будет запрещено посещать учреждения, оказывающие социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме: учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно; центров учета бездомных лиц; мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

В “оранжевую” зону попали:

• Киев;

• город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

• города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;

• город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

• города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

• города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

• город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

• города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

• Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

• города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

• города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

• город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

• город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

• города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

• города Полтава и Миргород Полтавской области;

• города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

• города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

• города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумской районы Тернопольской области;

• города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

• города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летический, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

• города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манкивский, Монастырищенский, Смоленской, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

• города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

• города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области.

В “желтую” зону попали:

• города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

• Гороховский, Иваничивский, Камень-Каширьский, Ковельский, Локачинский, Любешивский, Любомльский, Маневицкий, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;

• города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;

• города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;

• город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусильвский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попильнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

• города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

• города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

• города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

• города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский , Ставищанский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

• города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;

• города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;

• города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южное, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

• города Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг и Лубны, Великобагачинский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Решетиловский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;

• Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

• города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Буринский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Ахтырский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;

• города Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;

• города Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковской районы Херсонской области;

• города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

• город Прилуки, Бобровицкий, Борзнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Репкинский, Сосницкий, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Зоны и запреты

В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:

Требования для регионов “зеленой” зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.

Требования для регионов “желтой” зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

Требования для регионов “оранжевой” зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос; запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев); запрещается работа спортзалов, фитнес-центров; запрещается принимать новые смены в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов “красной” зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.