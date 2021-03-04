В четверг, 4 марта, Министерство здравоохранения обновило перечень "красных", "оранжевых" и "желтых" карантинных зон с учетом показателей заболевания коронавирусом, уровня госпитализаций и загруженности больниц.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

В частности, в “красную” попали 3 области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

Отметим, что “красный уровень” эпидемиологической опасности вводят в случае, если в течение трех дней в регионе будет зафиксировано:

загруженность больничных коек более чем на 65%;

количество тестирований на 100 000 населения менее 300;

количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.

В “оранжевую” зону попали 9 областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.

Киев и остальные регионы попали в “желтую” зону карантина.

Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. Кроме того, согласно постановлению Кабмина, в Украине снова будет действовать эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.