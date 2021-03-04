Об этом говорится на сайте МОЗ.
В частности, в “красную” попали 3 области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.
Отметим, что “красный уровень” эпидемиологической опасности вводят в случае, если в течение трех дней в регионе будет зафиксировано:
- загруженность больничных коек более чем на 65%;
- количество тестирований на 100 000 населения менее 300;
- количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.
В “оранжевую” зону попали 9 областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.
Киев и остальные регионы попали в “желтую” зону карантина.
Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. Кроме того, согласно постановлению Кабмина, в Украине снова будет действовать эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Ранее сообщалось, что с 1 марта в Черновицкой области начинает действовать “красный” уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
- “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.