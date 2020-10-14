Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 13 октября.
Украинцы могут бесплатно сделать компьютерную томографию или рентген, показав направление от семейного врача.
Степанов отметил, что в случае вымогательства денег за эти процедуры следует обращаться в контакт-центр Национальной службы здоровья по телефону 1677 и оставить жалобу. Это можно сделать на сайте Минздрава в разделе “Гражданам”.
- По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине подтверждено 5590 новых случаев коронавируса COVID-19. За все время в Украине было зафиксировано 276 177 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 107 летальных случаев. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 5229 человек. При этом выздоровели за сутки 2137 пациентов. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 118 699 пациентов.
- В Киеве за минувшие сутки подтвердили 422 новых случая коронавируса COVID-19 и рекордное с начала вспышки суточное количество смертей. По состоянию на 14 октября в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.