Пациенты с симптомами коронавируса смогут бесплатно сделать компьютерную томографию и рентген. Эти процедуры вошли в так называемый "ковидный пакет".

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 13 октября.

Украинцы могут бесплатно сделать компьютерную томографию или рентген, показав направление от семейного врача.

Степанов отметил, что в случае вымогательства денег за эти процедуры следует обращаться в контакт-центр Национальной службы здоровья по телефону 1677 и оставить жалобу. Это можно сделать на сайте Минздрава в разделе “Гражданам”.