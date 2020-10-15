В четверг, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили список зон карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

С понедельника, 19 октября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование, которое будет действовать 14 дней.

Карантинные зоны

В “красную” зону отнесены:

– города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

– Славянский район Донецкой области;

– город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

– город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

– город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

– города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

– город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

– город Полтава Полтавской области;

– города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

– город Сумы и Сумской район Сумской области;

– города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырский районы Тернопольской области;

– города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

– города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

– города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

– города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

– города Чернигов и Нежин Черниговской области.

В “оранжевую” зону отнесены:

– Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

– города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий и Терейский районы Волынской области;

– города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

– города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

– города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

– города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Воловецкий, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

– города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской область;

– город Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

– города Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Васильковский, Киево-Святошинский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области;

– города Львов и Дрогобыч, Пустомытовский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;

– города Николаев, Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Вознесенский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

– города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянський, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

– города Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, г, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

– город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

– города Глухов, Конотоп, Лебедин, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

– Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

– города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский ” Славянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

– город Херсон, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;

– города Каменец-Подольский, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

– города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

– Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

– города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

– город Киев.

В “желтую” зону отнесены:

– город Камень-Каширский, Ковальский, Гороховский, Маневицкий, Ратновский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

– города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

– города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Токмакский районы Запорожской области;

– города Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

– города Березань, Бровары, Буча, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бородянский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Таращанский, Тутаевский и Яготинский районы Киевской области;

– города Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский и Стрыйский районы Львовской области;

– города Голая Пристань и Новая Каховка, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Ивановский, Каланчацкий, Новотроицкий, Олешковской и Чаплинский районы Херсонской области.

Другие населенные пункты, не попавшие в список, остаются в “зеленой” зоне карантина.

Карантинные запреты

В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:

Требования для регионов “зеленой” зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.

Требования для регионов “желтой” зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

Требования для регионов “оранжевой” зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос; запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев); запрещается работа спортзалов, фитнес-центров; запрещается принимать новые смены в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов “красной” зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.